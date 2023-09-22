150 TL'ye tüm bilgilerimizi ele geçirdiler! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Son zamanlarda Türkiye'de artan WhatsApp üzerinden yabancı ülke numarasıyla dolandırıcılık girişimlerinin kaynağı bulundu. Dolandırıcıların sadece 150 TL karşılığında Türkiye'deki tüm vatandaşların bilgilerine ulaşabildiği ortaya çıktı.

Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Bazı basit yöntemlerle ulaştıkları kişisel bilgileri kullanarak yabancı ülkelere ait numaralardan Whatsapp aracılığıyla mesaj gönderiyor. Yapılan bir araştırmayla dolandırıcıların bu kişisel verilere ise sadece 150 lira gibi bir rakam ödeyerek ulaştığı ortaya çıktı.

Oksijen'de yer alan habere göre, her gün bu tür mesajları alan milyonlarca Türk, dolandırıcıların hedefinde. Mesajlar, çoğunlukla yabancı ülke numaralarından geliyor ama yıllar önceki dolandırıcılara göre Türkçesi çok daha iyi ve inandırıcı. İlk önce gönderilen video linklerine beğeni bırakmak gibi basit görevlerle güven kazanıp ardından ‘oltalama’ adı verilen yöntemlerle banka hesaplarınızı ele geçirmeye kadar giden bir süreç yaşanıyor. Tabii herkesin aklındaki soru ‘Benim numaramı nasıl buldular?’

Oksijen, bu nispeten yeni dolandırıcılık faaliyetini derinlemesine incelediğinde çok ilginç bilgilere ulaştı. Daha önce Dark Web denilen ve sadece özel internet tarayıcılarıyla ulaşılabilen bazı sitelerde satıldığı iddia edilen kimlik verilerine, şimdi bazı mesajlaşma programları aracılığıyla kolayca ulaşılabiliyor. Telegram’da ‘Mernis’ kelimesiyle arama yapıldığında bu verilere erişim sağladığını iddia eden çok sayıda hesap var. Bu hesaplar 150 lirayla 1500 lira arasında değişen fiyatlarla 85 milyonun TC. kimlik numarası, soy ağacı, adres, GSM numarası, sağlık verileri, araç plakası gibi özel bilgilerine erişim vaat ediyor.

İSİM VE SOYAD İLE TÜM VERİLERE ULAŞMAK MÜMKÜN

Ödemeler genelde güvenlik birimlerine takılmamak için ya farklı bir ürün satılıyor gibi alışveriş siteleri üzerinden ya da kripto para aracılığıyla yapılıyor. Ödeme yapıldığında bir kullanıcı adı ve şifreyle veri tabanının tamamına ulaşmak mümkün oluyor. Oksijen’in araştırmasında bu sitelerden birine sadece isim ve soyad girildiğinde gerçekten de bahsedilen tüm verilere ulaşmak mümkün oldu. Telefon numaralarının da bu veri tabanını bir şekilde ele geçirmiş ya da satın almış internet korsanları tarafından kullanıldığı sanılıyor.

E-DEVLET'TEN ULAŞILABİLEN VERİLER DE KULLANILIYOR

Bilgisayar korsanları tarafından vaat edilen ‘hizmetler’ arasında e-Devlet’ten ulaşılabilen bazı veriler de var.

• Aile sorgu

• Soyağacı bilgisi

• GSM numarası

• Açık adres

• İlaç ve muayene bilgisi

• Meslek sorgulama

• İş yeri adresi

• Otomobil sorgu

CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Vatandaşlık verilerinin (MERNİS) hacker’lar tarafından ele geçirildiğine yönelik iddialar yıllardır gündem oluyor. Hatta CHP’li İzmir Milletvekili Murat Bakan geçen yılın aralık ayında bu verilerin satıldığına dair iddiaları meclis gündemine taşımış, İçişleri Bakanlığı CHP'li Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

(Kaynak)