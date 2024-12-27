  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 ilde dev kumar operasyonu: 27 gözaltı

16 ilde dev kumar operasyonu: 27 gözaltı

16 ilde dev kumar operasyonu: 27 gözaltı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 4 ay süren çalışmalar sonucunda sosyal medya platformlarında, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik etme suçlarından yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen 'Siberağ-13' operasyonları sonucunda çok sayıda dijital materyale el kondu. 27 şüpheli yakalandı" dedi.

'YASA DIŞI BAHİS, TOPLUMUN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR'

Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suç unsurudur. Aziz milletimizin bilmesini isteriz ki siber vatanda sanal devriyelerimiz, suç ve suçlularla mücadelede 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler Ali Yerlikaya Yasa dışı bahis sanal kumar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AKOM uyarmıştı: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı AKOM uyarmıştı: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İşte bir kez daha değişen ÖTV muafiyeti kararı sonrası alınabilecek 10 araç İşte bir kez daha değişen ÖTV muafiyeti kararı sonrası alınabilecek 10 araç ''Yaparsa AK Parti yapar'' dedi elektrik zammını açıkladı: Elektriğe yüzde 140 zam yolda ''Yaparsa AK Parti yapar'' dedi elektrik zammını açıkladı: Elektriğe yüzde 140 zam yolda Cezaevinde mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan başını yaktı Cezaevinde mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan başını yaktı Yine ''hoşgelmedin'' yeni yıl! Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor Yine ''hoşgelmedin'' yeni yıl! Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor Yurt dışından getirilen cep telefonu ve elektronik eşyalar için ''sürpriz'' karar Yurt dışından getirilen cep telefonu ve elektronik eşyalar için ''sürpriz'' karar Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri belli oldu Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri belli oldu Kamuda vatandaşı isyan ettirecek lojman zamları belli oldu Kamuda vatandaşı isyan ettirecek lojman zamları belli oldu Uzman çavuş ile savcıların halı sahadaki tartışması adliyede bitti Uzman çavuş ile savcıların halı sahadaki tartışması adliyede bitti Gelir dağılımındaki adaletsizlik TÜİK verilerine de yansıdı Gelir dağılımındaki adaletsizlik TÜİK verilerine de yansıdı
Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu Japon deprem uzmanı Türkiye'de büyük deprem beklediği 4 fayı açıkladı Japon deprem uzmanı Türkiye'de büyük deprem beklediği 4 fayı açıkladı Canlı yayında asgari ücret tepkisi: ''Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!'' Canlı yayında asgari ücret tepkisi: ''Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!'' Son seçim anketinde büyük sürpriz: Bunun adı oy patlaması! Son seçim anketinde büyük sürpriz: Bunun adı oy patlaması! Narin cinayeti davasında bir itiraf daha: ''Yalan söyledim'' Narin cinayeti davasında bir itiraf daha: ''Yalan söyledim'' Döviz bürolarında büyük fırsatçılık: 100 Dolar'ı 98 Dolar'a bozuyorlar Döviz bürolarında büyük fırsatçılık: 100 Dolar'ı 98 Dolar'a bozuyorlar Tam Real Madrid formasına ısınmışken... Arda Güler'e sürpriz talip Tam Real Madrid formasına ısınmışken... Arda Güler'e sürpriz talip Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha MG'nin merakla beklenen SUV'u Turbo MG HS Türkiye'de satışta MG'nin merakla beklenen SUV'u Turbo MG HS Türkiye'de satışta