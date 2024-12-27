16 ilde dev kumar operasyonu: 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 4 ay süren çalışmalar sonucunda sosyal medya platformlarında, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik etme suçlarından yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen 'Siberağ-13' operasyonları sonucunda çok sayıda dijital materyale el kondu. 27 şüpheli yakalandı" dedi.

'YASA DIŞI BAHİS, TOPLUMUN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR'

Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suç unsurudur. Aziz milletimizin bilmesini isteriz ki siber vatanda sanal devriyelerimiz, suç ve suçlularla mücadelede 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

DHA