17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekiplerin Konya, Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Tokat, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Çorum’da belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne getirildi. Diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA