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17 yıl hapis cezası isteniyordu, kalp krizinden hayatını kaybetti

17 yıl hapis cezası isteniyordu, kalp krizinden hayatını kaybetti
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İstanbul'da 38 yaşındaki Kübra Boyraz S., bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Erdal D. kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından D. ve Ö.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, doktor olmadığı halde operasyonu gerçekleştiren Erdal D. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 17 yıla kadar hapis cezası istenirken, Öner Ö. hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 12 yıla, Bülent B. ve Ömer E. hakkında da ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

 KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Büyükçekmece Adliyesi 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamanın ileriki aşamalarında, tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kardeşiyle birlikte yaşayan Erdal D., 1 hafta önce kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen D., 3 gün sonra taburcu edildi. Evinde dün sabah tekrar fenalaşan Doğru'ya, kalp krizinden hayatını kaybetti. D.'nın cenazesi Yeni Günerli Mezarlığı'na toprağa verildi.

Etiketler kalp krizi hapis
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