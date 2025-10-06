  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 yaş altında endişelendiren rakam: SGK geri ödeme kapsamına almıştı

18 yaş altında endişelendiren rakam: SGK geri ödeme kapsamına almıştı

18 yaş altında endişelendiren rakam: SGK geri ödeme kapsamına almıştı
Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastalarının sürekli cilt altı glukoz izlem cihazları için 610 milyon TL'ye yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi karşıladığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldıklarını anımsatarak, "2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık." bilgisini verdi.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyabet hastalığıyla mücadele eden çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırıyor, ailelerini maddi olarak destekliyoruz. 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı Aralık-2025 yılı Eylül arasında 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık. 23 yıldır attığımız her adımda milletimizin iyiliğini ve toplumumuzun yararını önceledik. Bundan sonrasında da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

text-ad
Etiketler SGK vedat ışıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu reçete sürekli cilt altı glukoz izlem cihazları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a sen misin canlı yayında badem bıyıklı göndermesi yapan linçi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a sen misin canlı yayında badem bıyıklı göndermesi yapan linçi! Otomobilin içinde tartışıp, tünelde indirip pompalı tüfekle öldürdüler! Otomobilin içinde tartışıp, tünelde indirip pompalı tüfekle öldürdüler! Ortadoğuda kana doymayan İsrail'den yeni savaş tehdidi! Ortadoğuda kana doymayan İsrail'den yeni savaş tehdidi! Can Holding soruşturmasında ''devlet büyüğü'' iddiası: Ankara'yı karıştıran isim kim ? Can Holding soruşturmasında ''devlet büyüğü'' iddiası: Ankara'yı karıştıran isim kim ? İkinci el aracını ya da evini satmak isteyenler dikkat: Bugün 100 bin TL ceza kesildi! İkinci el aracını ya da evini satmak isteyenler dikkat: Bugün 100 bin TL ceza kesildi! İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyonun nedeni ortaya çıktı: Yarım milyar TL'lik zarar var! İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyonun nedeni ortaya çıktı: Yarım milyar TL'lik zarar var! Sürpriz golcü birinci lige damgasını vurdu: Leblebi gibi gol atıyor! Sürpriz golcü birinci lige damgasını vurdu: Leblebi gibi gol atıyor! Son seçim anketinde Erdoğan'a da Bahçeli'ye de soğuk duş etkisi 4 sorunun 4'ünde de kaybetti! Son seçim anketinde Erdoğan'a da Bahçeli'ye de soğuk duş etkisi 4 sorunun 4'ünde de kaybetti! Silivri'de halen tutuklu olan Fatih Altaylı'dan sürpriz karar Silivri'de halen tutuklu olan Fatih Altaylı'dan sürpriz karar Selen Görgüzel'den ''göğüs uçlarımı göremiyorsunuz'' diyen Sinan Akçıl'a olay olan tepki Selen Görgüzel'den ''göğüs uçlarımı göremiyorsunuz'' diyen Sinan Akçıl'a olay olan tepki
Sokak ortasında aile faciası: Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü Sokak ortasında aile faciası: Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü Bu araçlar yolda bırakmıyor! İşte en sorunsuz otomobiller Bu araçlar yolda bırakmıyor! İşte en sorunsuz otomobiller Bakan Tunç açıkladı: İşte tüm davaların seyrini değiştirecek düzenleme... Bakan Tunç açıkladı: İşte tüm davaların seyrini değiştirecek düzenleme... Parktaki gençleri uygunsuz hareketleri yüzünden uyardı; döve döve öldürdüler! Parktaki gençleri uygunsuz hareketleri yüzünden uyardı; döve döve öldürdüler! Survivor'a da katılan Milli sporcu Sabriye Şengül iğrenç tacizi ifşa etti! Survivor'a da katılan Milli sporcu Sabriye Şengül iğrenç tacizi ifşa etti! Survivor'un güzel yarışmacısı başörtüsüyle herkesi şaşırttı Survivor'un güzel yarışmacısı başörtüsüyle herkesi şaşırttı İşte iktidarın erken seçim istememe nedeni: 20 seçim anketinin ortalaması alındı İşte iktidarın erken seçim istememe nedeni: 20 seçim anketinin ortalaması alındı Mini etekli genç kızı eteği yüzünden taciz etmişti; ifadesi ortaya çıktı! Mini etekli genç kızı eteği yüzünden taciz etmişti; ifadesi ortaya çıktı! Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Sağanak yağışlar geliyor! Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Sağanak yağışlar geliyor! ''Yan bakma'' kavgasında 5 yaşındaki bir çocuğu öldürdüler! ''Yan bakma'' kavgasında 5 yaşındaki bir çocuğu öldürdüler!