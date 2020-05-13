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  3. 13 Mayıs 2020 15:44

19 Mayıs'ta ''Türkiye Online Drone Gençlik Kupası'' heyecanı!

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), 19 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Türkiye Online Drone Gençlik Kupası ile drone heyecanını online platformlara taşıyacak.

19 Mayıs'ta ''Türkiye Online Drone Gençlik Kupası'' heyecanı!
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Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), 19 Mayıs'ta gerçekleştireceği Türkiye Online Drone Gençlik Kupası ile drone heyecanını online arenaya taşıyacak.

THSF açıklamasına göre, yarışma, özel bir simülasyon sistemi aracılığıyla Türkiye Hava Sporları Federasyonu youtube kanalında, elemeler sonrası seçilecek 50'nin üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

Sporcuların hız, dikkat ve el-göz koordinasyonunu maksimum seviyede kullanacağı müsabaka saat 12: 00'de başlayacak. Yarışmanın detayları Türkiye Hava Sporları Federasyonu web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışları Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı organizasyonuyla dünyada ilk defa Türkiye'de online ve resmi bir müsabaka haline gelecek.

Finalde dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

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