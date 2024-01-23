19 yıl sonra yakalanan katil, ''namus için'' yanıtını verdi

stanbul’un Kadıköy ilçesinde 19 sene önce işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı.

İstanbul Kadıköy’de 19 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı.

Kasım 2005’te eşi Ayşe Ö. ve eşinin dayısı Sami Akbulut’u defalarca bıçaklayarak öldüren Ali Ö., 19 yıl sonra yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AMCASININ OĞLUNUN KİMLİĞİYLE SAKLANMIŞ

Geçmiş yıllara ait dosyaları yeniden açan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 19 yıl önce Kadıköy’de işlenen cinayetle ilgili çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı yer, görgü tanıklarının ifadeleri ve çeşitli ipuçlarını değerlendiren ekipler, zanlının cinayetten hemen sonra memleketi Adana’ya kaçtığını ve 5 yıl boyunca orada saklandığını belirledi.

Çalışmalar neticesinde, zanlının daha sonra amcasının oğlunun Mehmet Ö.’nün adına sahte kimlik düzenlediği ve yıllarca bu şekilde hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili geniş ve kapsamlı bir çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yaşadığı yeri tespit etti ve Ali Ö. geçtiğimiz gün Pendik’te yakalandı.

“NAMUS İÇİN”

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Ali Ö. adliyeye sevk edildi.

Ali Ö. adliyeye sevki esnasında kendisine yöneltilen soruya, “Namus için.” diye yanıt verdi.