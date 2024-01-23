  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 yıl sonra yakalanan katil, ''namus için'' yanıtını verdi

19 yıl sonra yakalanan katil, ''namus için'' yanıtını verdi

19 yıl sonra yakalanan katil, ''namus için'' yanıtını verdi
Güncelleme:

stanbul’un Kadıköy ilçesinde 19 sene önce işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı.

İstanbul Kadıköy’de 19 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı.

Kasım 2005’te eşi Ayşe Ö. ve eşinin dayısı Sami Akbulut’u defalarca bıçaklayarak öldüren Ali Ö., 19 yıl sonra yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AMCASININ OĞLUNUN KİMLİĞİYLE SAKLANMIŞ

Geçmiş yıllara ait dosyaları yeniden açan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 19 yıl önce Kadıköy’de işlenen cinayetle ilgili çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı yer, görgü tanıklarının ifadeleri ve çeşitli ipuçlarını değerlendiren ekipler, zanlının cinayetten hemen sonra memleketi Adana’ya kaçtığını ve 5 yıl boyunca orada saklandığını belirledi.

Çalışmalar neticesinde, zanlının daha sonra amcasının oğlunun Mehmet Ö.’nün adına sahte kimlik düzenlediği ve yıllarca bu şekilde hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili geniş ve kapsamlı bir çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yaşadığı yeri tespit etti ve Ali Ö. geçtiğimiz gün Pendik’te yakalandı.

“NAMUS İÇİN”

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Ali Ö. adliyeye sevk edildi.

Ali Ö. adliyeye sevki esnasında kendisine yöneltilen soruya, “Namus için.” diye yanıt verdi.

Etiketler katil 19 yıl yakalanma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var! Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var! Cübbeli Ahmet'ten Başak Demirtaş yorumu: ''İmamoğlu seçimi kaybeder'' Cübbeli Ahmet'ten Başak Demirtaş yorumu: ''İmamoğlu seçimi kaybeder'' Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı AK Parti'nin seçim müjdesi ortaya çıktı: Memurlara ''refah payı'' geliyor AK Parti'nin seçim müjdesi ortaya çıktı: Memurlara ''refah payı'' geliyor Türkiye bu psikopatı konuşuyor: 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı Türkiye bu psikopatı konuşuyor: 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı Biri bitiyor biri başlıyor! Kovid-19'un yeni varyantı için korkutan uyarı Biri bitiyor biri başlıyor! Kovid-19'un yeni varyantı için korkutan uyarı 900 yataklı Şehir Hastanesi yükseliyor! Son hali böyle görüntülendi 900 yataklı Şehir Hastanesi yükseliyor! Son hali böyle görüntülendi İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam LPG ve motorinden sonra benzine zam geliyor LPG ve motorinden sonra benzine zam geliyor Zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu Zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu