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2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan’a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıstan 2’sinin terör örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlendi. 

MSB’den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

İHA

Etiketler fetö yunanistan
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