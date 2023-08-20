2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan’a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıstan 2’sinin terör örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

MSB’den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

İHA