2 PKK'lı terörist, Mehmetçik'e teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları neticesinde PKK teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu" denildi.

DHA