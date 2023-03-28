2 PKK'lı terörist, Mehmetçik'e teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları neticesinde PKK teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu" denildi.
DHA
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