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2 PKK'lı terörist, Mehmetçik'e teslim oldu

2 PKK'lı terörist, Mehmetçik'e teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları neticesinde PKK teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı twitter pkk terörist
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