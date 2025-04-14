2 yıl 9 ay sonra acı haber: Şehidin naaşına ulaşıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz 2022'de şehit olan P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır.'' denildi.
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