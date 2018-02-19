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  3. 19 Şubat 2018 22:59

20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında

FETÖ'ye 20 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda asker gözaltına alındı.

20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında
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Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 20 ilde eş zamanlı operasyonda 14'ü subay ve  astsubay rütbesinde, 9'u mahrem askeri imam olmak üzere 23 şüpheli gözaltına  alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ/PDY silahlı terör  örgütüne üye olma" soruşturması kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık  ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri ve mahrem  askeri imam yapılanmasına yönelik 20 ilde 25 şüphelinin yakalanması için eş  zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14'ü subay ve astsubay rütbesinde, 9'u mahrem askeri imam  olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama kararı bulunan 2 mahrem askeri  imamın da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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