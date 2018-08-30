20 yaşındaki Yaren kaza kurbanı

İzmir’in Buca ilçesinde, çevre yolunun sağ şeridinde duran otomobile TIR’ın çarptığı kazada yaralanan Yaren Uzuntepe (20) hastanede yaşamını yitirdi, arkadaşı Gülbeyaz Madenci de yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Kaynaklar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Buca’dan Gaziemir yönüne giden İsmail Madenci yönetimindeki 06 K 0494 plakalı otomobil, çevre yolunun sağ şeridinde durdu. H.Y. yönetimindeki yabancı plakalı TIR, duran otomobile arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü İsmail Madenci’nin kızı Gülbeyaz Madenci ile onun arkadaşı YarenUzuntepe’yi, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Uzuntepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Madenci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TIR sürücüsü gözaltına alındı.