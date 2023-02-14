2023 MSÜ sınavı ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, ÖSYM tarafından alınan kararla 2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) 02 Nisan 20232e ertelendiğini duyurdu.

Milli Savunma Üniversitesi (2023-MSÜ) sınavının Kahramanmaraş depremlerinin ardından ertelenip ertelenmeyeceği sorusu cevap buldu. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi hüzne boğan deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihinde değişikliğe giden ÖSYM'nin MSÜ sınavını da ertelediğini duyurdu

ERTELEME DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir" denildi.



2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Erteleme kararını Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. MSB paylaşımında, "2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Sınav Tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.