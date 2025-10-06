  1. Anasayfa
2025-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
Güncelleme:

ÖSYM, 2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açıldığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite adaylarının merakla beklediği 2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ek yerleştirme kapsamında üniversite kayıtlarının 10-17 Ekim tarihleri arasında yapılabileceği belirtildi. 

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

