2026 yılı YKS, KPSS, ALES ve DGS tarihleri belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ÖSYM YKS, KPSS, ALES, DGS, YÖKDİL ve TUS gibi sınavların yer aldığı 2026 yılı sınav takvimini açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın beklediği 2026 yılı sınav takvimini resmî internet sitesinde yayımladı.
Yeni takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi önemli sınavların tarihleri açıklandı.
Adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini osym.gov.tr üzerinden inceleyebilecek.
İşte 2026 yılı sınav takvimi:
Haber3.com Haber Merkezi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol