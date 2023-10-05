2,10 TL indirim gelen benzine bir büyük indirim daha

Araç sahipleri 2023 yılında neredeyse her hafta zam gelen akaryakıt fiyatlarında brent petroldeki düşüşle indirim haberleri peş peşe geldi. Bugün itibariyle 2,10 TL indirim yapılan benzin fiyatlarına bir indirim daha geliyor. İşte beklenen yeni indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

HABER3.COM

2023 yılında akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru nedeniyle zamla yatıp zamla kalkan araç sürücüleri yeni güne 2 TL 10 Kuruşluk dev bir indirimle başladı.

Brent petrolün yeniden 90 Dolar'ın üzerinde seyretmesi ve Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki adım adım yeni rekor seviyelere ulaşmasıyla zam yağmuruyla rekor üstüne rekor kıran akaryakıt fiyatlarına bu sefer dev bir indirim geldi. Hatta yarın bir indirim daha geliyor.

Evet yanlış okumadınız; akaryakıt fiyatlarına indirim geldi ve bir indirim daha geliyor.

Yeni haftaya benzin ve motorin fiyatlarına sessiz sedasız kur zammı gelmiş, LPG'nin de fiyatı 3 Ekim Salı günü itibariyle 69 Kuruş zamlanmıştı.

Ancak yeni gün indirimle başladı. Benzine tam 2 TL 10 Kuruşluk bir indirim geldi. Benzinin litre fiyatındaki 2 TL 10 Kuruşluk indirim bugün ( 5 Ekim Perşembe ) itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.

Ancak araç sahiplerine bir indirim müjdesi daha var. 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1,17 liralık bir indirim daha bekleniyor.

Bu indirimin gerçekleşmesi halinde benzinde 2 günlük indirim miktarı ise 3 lirayı aşmış olacak.

Motorinde ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.

16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

5 Ekim Perşembe itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

( Önemli uyarı: Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor )

Adana

Benzin fiyatı: 35,75 TL

Motorin fiyatı: 41,18 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 35,72 TL

Motorin fiyatı: 41,21 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,29 TL

Motorin fiyatı: 40,72 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 35,93 TL

Motorin fiyatı: 41,46 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 35,48 TL

Motorin fiyatı: 40,90 TL

LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 35,51 TL

Motorin fiyatı: 41,09 TL

LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 35,97 TL

Motorin fiyatı: 41,43 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 35,40 TL

Motorin fiyatı: 40,99 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 35,60 TL

Motorin fiyatı: 41,08 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 34,67 TL

Motorin fiyatı: 40,15 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,41 TL

Motorin fiyatı: 40,92 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 35,72 TL

Motorin fiyatı: 41,20 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 35,78 TL

Motorin fiyatı: 41,36 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 35,54 TL

Motorin fiyatı: 41,05 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 35,57 TL

Motorin fiyatı: 41,14 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 35,71 TL

Motorin fiyatı: 41,25 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 35,53 TL

Motorin fiyatı: 41,13 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor