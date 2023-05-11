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227 Afgan daha ülkesine gönderildi

227 Afgan daha ülkesine gönderildi
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Türkiye'ye kaçak yollarla giren 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nden alınan Afganistanlı 227 kaçak göçmen jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları’na ait uçakla ülkelerine gönderildi. 

DHA

Etiketler afganistan mülteci kaçak göçmen
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