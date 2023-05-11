227 Afgan daha ülkesine gönderildi
Türkiye'ye kaçak yollarla giren 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nden alınan Afganistanlı 227 kaçak göçmen jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları’na ait uçakla ülkelerine gönderildi.
DHA
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