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228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı

228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altına kalan bir kadın ve iki çocuk, 228 saat sonra kurtarıldı.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...

228. SAATTE BİR KADIN VE İKİ ÇOCUK KURTARILDI

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarılmıştı.

227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldıHaber

 

 

Etiketler hatay antaya deprem enkaz
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