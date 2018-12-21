25 bin araca 'çakar' cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Buna son verilmesi gerek. Herkes çakarlı araçla gezmemeli, here yere böyle gidilmez" uyarısını yaptığı çakarlı araçlarla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Süleyman Soylu'nun yanıtı şöyle:

"Ülkemiz genelinde 2018 yılının ilk 10 aylık döneminde toplam 25 bin 442 araç/sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılması durumunda; araç sürücüsüne ve sahibine bin 2 lira trafik idari para cezası uygulanmaktadır."



