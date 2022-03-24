250 bin dolara Türk vatandaşlığındaki ''hile'' ortaya çıktı

AK Parti iktidarının tartışılan "250 bin dolarlık gayrimenkul alana Türkiye Cumhuriyeti" uygulamasında dolandırıcıların 250 bin dolar vermeden daha düşük maliyetle vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı.

Türk vatandaşlığına kabul şartlarında geçen aylarda değişikliğe gidildi. Değişiklik ile 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Bu uygulama ise muhalefetin tepkisini çekmiş ve ‘tehlikeli açıklar’ barındırdığı ifade edilmişti. İçişleri Bakanlığı’na konu hakkında soru önergesi verdiğini de belirten Antmen, “Süleyman Soylu, bunu reddetmiyor” demişti.

250 bin dolar değerinde emlak alarak vatandaş olma konusunda ise dikkat çeken iddialar var. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında yabancı uyruklu kişilerin 250 bin dolar yerine bunu çok daha ucuz bir şekilde hallettiklerini ifade etti.

“Bu ucuz vatandaşlığın bile üç kağıdı bulunmuş” diyen Altaylı, “Çok daha ucuza iş halledilip, satıcılar tarafından alıcıya ‘kick back’ yapılıyor yani 250 bin dolar alınmış gibi gösterilip, sonra arkadan paranın bir bölümü iade ediliyor” dedi.

Vatandaşlık almak isteyenlerin, 250 bin dolarlık emlak almış gibi gösterilerek aslında daha az maliyete Türk vatandaşlığına sahip olduklarını belirten Altaylı, “Ve bundan çok daha vahimi, sayı ile ilgili bir bilgimiz yok. Bu yolla şimdiye kadar kaç kişi Türk vatandaşlığı aldı ve bunlar hangi ülkelerin vatandaşı asla sağlıklı ve inandırıcı bir biçimde açıklanmıyor. Kim, kaç kişi, nereden geldi ve pasaportumuzu satın aldı bilmiyoruz” dedi.

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