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  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: 28 ilde, çok sayıda gözaltı var

28 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 165 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 28 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-43' operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Kahramanlar-43' operasyonları kapsamında; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 28 ilde; bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, bölücü terör örgütünün 'Gençlik Yapılanması' ve 'Kadın Yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya, operasyonlarda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulduğunu belirterek, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

 

Etiketler ali yerlikaya kahramanlar operasyonu gözaltı terör
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