29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin iptal edildiğine dair bir açıklama yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla planlanan tüm etkinliklerin, Kahramankazan ilçesinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

ABB'den yapılan resmi açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.