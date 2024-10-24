  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin iptal edildiğine dair bir açıklama yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla planlanan tüm etkinliklerin, Kahramankazan ilçesinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

ABB'den yapılan resmi açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri terör saldırısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler Hafta sonu planınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları artıyor! Hafta sonu planınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları artıyor! Kanlı TUSAŞ saldırısı şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Kanlı TUSAŞ saldırısı şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Hainler kalbimize saldırdı: Şehit sayısı 5'e yükseldi! Hainler kalbimize saldırdı: Şehit sayısı 5'e yükseldi! Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı Cübbeli Ahmet, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Yazıcıoğlu ile yanıt verdi Cübbeli Ahmet, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Yazıcıoğlu ile yanıt verdi Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın Yenileme, paket, ücret, aidat... Yeni yasa Meclis'ten geçti! Yenileme, paket, ücret, aidat... Yeni yasa Meclis'ten geçti!
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Çalışma hayatını değiştirecek teklif Meclis'te Çalışma hayatını değiştirecek teklif Meclis'te