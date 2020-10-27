29 Ekim kutlamalarına koronavirüs kısıtlaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 29 Ekim kutlamalarına ilişkin 21 Ekim’de genelge gönderildiği ortaya çıktı. “Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlamalarının, yüce milletimizin bağımsızlık bilincini perçinlemesi, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, ulusal dayanışmaya katkı sunması ve devlet adına törenlerin sadece bu günde icra edilebilmesi açısından ulusal bayramlarda düzenlenen tören ve kutlamalar içerisinde müstesna bir yeri ve önemi bulunmakta” denilen genelgede, Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlama programının il ve ilçelerde oluşturulacak Tören ve Kutlama Komiteleri tarafından hazırlanacağı kaydedildi.

‘İLAVE ÖNLEMLER ZORUNLULUK’

Covid-19 salgını nedeniyle tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığı aktarılan genelgede, “Bu çerçevede Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıldönümünün kutlanacağı Cumhuriyet Bayramı törenlerinin, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz ‘kontrollü sosyal hayat’ döneminin maske ve temizlikle birlikte temel prensiplerinden olan fiziki mesafe kuralına riayet edilebilmesi için bazı ilave önlemlerin alınarak kutlanması dönemsel bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmakta” denildi. Genelgede, tören ve kutlamaların temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilmesi; Covid-19’a ilişkin tüm tedbirlerin uygulanması; tören ve kutlamalara katılacak katılımcı sayısının sınırlandırılması; 28 Ekim’de gerçekleştirilecek çelenk sunma törenlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri temsilcilerinden oluşan sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi ve tebrik kabullerinin açık alanda ve büyükşehirlerde 60, diğer illerde 40 kişiyi geçneyecek şekilde sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

‘AKSAKLIĞA MEYDAN VERİLMESİN’

Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel işyerleri ve binalar ile caddelerin bayrak ve flamalarda donatılmasına önem verilmesi, yurttaşların evlerinin cam ve balkonlarını Türk bayrağı ile donatması konusunda teşvik edici paylaşımlarda bulunulması, Cumhuriyet Bayramı’na yakışır ses ve ışık gösterilerinin ve çevrimiçi etkinlikler düzenlenmesi gibi konulara dikkat çekilen genelgede, “Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yansıtabilecek ve aynı zamanda salgınla mücadele koşullarına uygun tören/etkinlik/programlara yer verilmesi, Tören ve Kutlama Komitesi tarafından düzenlenerek Vali/Kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlama programı dışında başkaca bir kurum/kuruluş tarafından program düzenlenmesine müsaade edilmeyeceğinin bildirilmesi gerektiği değerlendirilmekte” ifadeleri kullanıldı. Genelgede, tören ve kutlamaların uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla 19 Ağustos’ta gönderilen genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü etkinlikleri de yasaklanmıştı. 30 Ağustos’taki kutlamaların yasaklanmasına karşın Ayasofya’nın 350 bin kişi ile ibadete açılması, 22-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü etkinliklerinin gerçekleştirilmesi tepki çekmişti.

