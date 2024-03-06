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3 aydır aranan şahıs yakalandı

3 aydır aranan şahıs yakalandı
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Adana'da jandarma ekipleri, 3 aydır firari olan ve 27 yıl hapis cezası alan hükümlüyü yakaladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 3 aydır aranan bir hükümlüyü yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

ADANA'DA TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yaptıkları çalışmayla firari hükümlünün Yumurtalık ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Firari hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla belirlenen adreste yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Etiketler adana mahkum 27 yıl
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