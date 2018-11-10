10 Kasım’da tepki çeken görüntü

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 80 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi.

Sözcü gazetesinden Uğur Enç'in haberine göre Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı saat olan 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar bütün işlerini bırakarak Mustafa Kemal Atatürk için saygı duyurusunda bulundu.

Kocaeli'de de pek çok vatandaş saygı duruşu için saatler 09.05'i gösterdiğinde Ata’yı andı.

Ancak kentteki bir heykelin görüntüsü yürekleri sızlattı.

Kocaeli'de fuar alanı içerisinde yer alan Atatürk heykeli yıllar içerisinde çok zarar gördü. Dört bir yanı dökülen heykel bakımsızlığıyla 10 Kasım anmalarına göle düşürdü.