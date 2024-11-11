11 katlı binada iskele faciası: 2 ölü

Malatya'da, depremde hasar gören 11 katlı binanın tadilatı nedeniyle kurulan iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar alan 11 katlı binanın tadilatını yapan işçilerin kullandığı 6'ncı kattaki iskele, bilinmeyen nedenle çöktü. İskeleyle birlikte işçiler Mücahit D. (29) ve Salih C. (30) de düştü. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde D. ve C.'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşçilerin cenazeleri olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA