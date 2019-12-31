11 öğrenci şikayetçi oldu ama... Tahliye edildi!

Amasya’da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ahmet B isimli öğretmen hakkında 11 öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla iddianame düzenlendi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan çocuklar öğretmen Ahmet B’nin sınıfı kız ve erkek diye ikiye ayırarak cinsel organlarına dokunduklarını, bazen ise laboratuvarda kendilerine dokunduğunu iddia ederek şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre istismar olayı 2013 yılında mağdur çocuklar 4. sınıfa giderken yaşandı. Olayın gerçekleştiği tarihin üzerinden ise 6 yıl geçti. Ahmet B öğretmenlik yapmaya devam etti. Mağdur öğrencilerden bazıları yaşadıkları olayı ailelerine anlattı. Konu yargıya taşındı. Gözaltına alınan Ahmet B. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

‘KORKUP AĞLADIM’

Soruşturma aşamasında mağdur çocukların tek tek ifadeleri alındı. Mağdur çocuk Z.B., “Derste yanımıza oturur, bizi sıkıştırırdı. Kolumuza, boynumuza, bacaklarımıza ve göğsümüze dokunurdu. Teneffüslerde yanımıza yanaşır öperdi. Bizi laboratuvara götürüp kapıyı kilitlerdi. Orada ders yapmazdık. Bazı arkadaşlarla orada yalnız kalırdı. Bir görüşmemizde kapıyı kilitleyip ışığı söndürdü. Eteğimin altından elini iç çamaşırımın içine soktu. Korkup ağladım. Bizleri kucağına sık sık oturturdu” dedi.

Mağdur çocuk N.A. ise “Elini iç çamaşırıma sokmak istedi. Ulaşamayınca elbise üzerinden dokundu” ifadelerini kullandı. Şüpheli, hakkındaki suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma sonunda 6. celsede sanık, mağdur beyanları, araştırma hastanesinden alınan psikolojik rapora rağmen mahkeme tarafından tahliye edildi.