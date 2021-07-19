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11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Iğdır’da 11 yaşındaki kızına yaklaşık 1,5 yıldır cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen M.B. (38), babası R.B. tarafından suçüstü yakalandı. R.B.'nin ihbarı üzerine gözaltına alınan oğlu M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Pir Sultan Abdal Mahallesi Titiz Sokak’ta meydana geldi. R.B., 4 yıl önce eşinden boşanan, mahkeme kararıyla yanına aldığı 2 kızıyla birlikte yaşayan oğlu M.B.’nin evine gitti. R.B., M.B.’yi 11 yaşındaki kızı S.B.’ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı. R.B.’nin tepki göstermesi üzerine önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavga sırasında M.B., babası R.B. ile kızı S.B.’yi dövdü, ardından da, “Ben işe gidiyorum, birine söylerseniz sizi öldürürüm” diyerek evden çıktı. R.B., polisi arayarak oğlunu ihbar etti.

 İhbar üzerine eve gelen polisler, S.B.’nin de dedesinin iddiasını doğrulaması üzerine M.B.’yi gözaltına aldı. M.B., polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 2 kızı ise koruma altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan, hakkındaki iddiaları reddeden M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.B.’nin kızına yaklaşık 1,5 yıldan beri cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

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