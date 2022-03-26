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  4. 127 Cumhuriyet altınını ve 87 bin 500 TL'sini tek telefonla kaybetti

127 Cumhuriyet altınını ve 87 bin 500 TL'sini tek telefonla kaybetti

127 Cumhuriyet altınını ve 87 bin 500 TL'sini tek telefonla kaybetti

Sakarya'da telefonla arayan dolandırıcılara 127 cumhuriyet altını verip hesaplarına 87,5 bin lira gönderen vatandaş jandarmaya başvurdu.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Z.K.'dan (88) operasyon için altın ve para vermesini istedi.

 Z.K., evine gelen zanlılara 127 cumhuriyet altını verip banka hesaplarına da 87 bin 500 lira gönderdi.

Kendisiyle irtibata geçen kişilerle bir daha görüşemeyince dolandırıldığını anlayan Z.K., Jandarma'ya giderek şikayetçi oldu.

Jandarmadaki ifadesinde Z.K., 22 Mart'ta kendilerini telefonda polis diye tanıtan kişilerin operasyon için 127 adet cumhuriyet altınını aldığını ve banka hesaplarına da 87 bin 500 lira gönderdiğini kaydetti.


Z.K., şüphelilerle bir daha görüşmediğini ve dolandırıldığını anladığını belirterek şikayetçi olduğunu belirtti.

Etiketler altın dolandırıcı telefon para dolandırıldı
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