13 yaşındaki bir çocuk ablasının sevgilisini bıçakladı

Korkunç olay Aksaray'da yaşandı... 13 yaşındaki bir çocuk tartıştığı ablasının sevgilisini sokak ortasında bıçakla yaraladı.

Aksaray'da Özbekistan uyruklu S.T. (13), ablası Adile T.’nin (24) sevgilisi Muhammed Ö.’yü (26), evinin önünde ekmek bıçağı ile göğsünden yaraladı.

Adile T., ağır yaralanan Muhammad Ö.’nün tedavi altına alındığı hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Kaçan S.T. ise polis ekipleri tarafından parkta yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1406 Sokak’ta meydana geldi. Muhammed Ö., evinin önünde kendisi gibi Özbek vatandaşı olan sevgilisi Adile T.’nin kardeşi S.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan ar bede sırasında S.T., ekmek bıçağı ile Muhammed Ö.’ye saldırdı. Muhammed Ö., sol göğsünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, S.K. bıçağı yere fırlatıp olay yerinde kaçtı.

Sevgilisini kanlar içinde bulan Adile T.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Durumunun ağır olduğu belirlenen Muhammed Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye gelen Adile T., acil servis önünde gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği Adile T. “Kim bıçaklamış bilmiyorum. Ben kanlar içinde evin önündeki sokakta buldum.” dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.T.’yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA