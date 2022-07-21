13 yaşındaki çocuk dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak can verdi

Bursa’da dedesinin kullandığı traktörün durduğunu zannederek atlayan 13 yaşındaki çocuk traktörün altında hayatını kaybetti.

Olay, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki M.T. 16 xx 1207 plakalı traktör ile tarlasından Elbeyli Mahallesi istikametine seyir halindeyken, traktörde yolcu olarak bulunan torunu S.A.C. (13), traktörün durmasını beklemeyerek atlamaya çalıştı. Dengesini kaybederek traktörün teker aralığına düşen ve arka tekerin üzerinden geçen torun hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.