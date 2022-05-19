15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle dehşet saçtı

Eskişehir'de 15 yaşındaki çocuk, annesini pompalı tüfekle öldürüp 3 komşuyu da yaraladı. Polis, olaydan sonra kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de İ.A. (15) adlı erkek çocuğu, 1 yıl önce babası Erkan A.'dan boşanan annesi Serap B.'yi (35) pompalı tüfekle öldürürken, 3 komşuyu da yaralayıp, otomobille kaçtı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta oturan Serap B., 1 yıl önce Erkan A. ile boşandı.

Erkek çocukları İ.A. ise babasıyla Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde yaşamaya başladı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobille Aşağıpiribeyli köyünden Fevziçakmak Mahallesi’ne gelen İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle tartıştığı annesi Serap B.’un yanı sıra ekmek yapmak için toplanan komşuları Ayşe A. (60), Döndü Ç. (61), Türkan Ç.’yi (50) bilinmeyen nedenle vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Serap B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan komşular ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Ç.’nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayın ardından İ.A.’nın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Mahalleye çıkan MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtları ise incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA