15 yaşındaki kız çocuğu babasını bıçakladı !

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy mahallesinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda; E.Ç, iddiaya göre, daha önce yetiştirme yurduna gönderip bir süre sonra yanına aldığı kızı D.Ç'yi yeniden yurda yerleştirmek istedi. Bunu öğrenen D.Ç. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç, eline geçirdiği bıçakla babası E.Ç'yi karın boşluğundan yaralayıp kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kanlar içinde yere yığılan E.Ç, sesler üzerine eve gelen komşularının çağırdığı ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bıçaklanan baba kızından şikayetçi olmadığını söyledi. Olayın ardından kaçan D.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.