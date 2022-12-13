  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 yaşındaki kıza kabusu yaşatan asansör sapığı yakalandı

15 yaşındaki kıza kabusu yaşatan asansör sapığı yakalandı

Güncelleme:

Gaziantep'te, asansöre binen 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaya kalkışan A.K., polis tarafından yakalandı.

Seyrantepe Mahallesi’nde 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi. İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T.’nin çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Etiketler gaziantep asansörde taciz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EYT'de büyük kriz iddiası! Erdoğan, Nebati ve Bilgin karşı karşıya!
Ömür Gedik, ''Tutuşmak İstiyorum'' diyerek geri döndü
Muğla'da dehşet evi! Her yerden ölüler çıktı!
Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
Recep İvedik 7'deki ''göndermeleri'' olay olan Şahan'dan ilk açıklama
Bir ünlü çiftten daha kötü haber! Ayrıldılar
Asgari ücret zammı için hükümetin teklifi belli oldu
İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul
Sağanak yağışlar fena vuracak! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Erdoğan, AK Partili ismin seçim anketinde de kaybetti