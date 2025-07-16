15 yaşındaki kızı 168 bıçak darbesiyle katleden caniye ödül gibi ceza

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu 168 yerinden bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Karabağlar’da meydana gelmişti. Olay anında 14 yaşında olan U.E.Y., iddiaya göre, 15 yaşındaki H.Ç.Ç.’yi defalarca bıçaklayarak vahşice öldürmüştü. Gözaltına alınarak tutuklanan U.E.Y. hakkında "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. Bir önceki duruşmada savcılık, suçu planlayarak işlediği gerekçesiyle en üst sınırdan ceza talep etmişti. Cezaevinde başka yaralama olaylarına da karıştığı öğrenilen U.E.Y., mahkemede pişman olduğunu dile getirdi.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık U.E.Y.’nin 15 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınırdan 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti cezaya herhangi bir indirim uygulamadı. Dosyanın müdahil avukatları, mevcut yasal düzenlemeler gereği 15 yaş altı çocuklara verilebilecek en ağır cezanın uygulandığını belirtti.





İHA