16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki bir çocuk evde çıkan tartışma sonucu kendisi, annesi ve kardeşine şiddet uygulayan 40 yaşındaki babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokakta tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. 1'i kız 3 çocuk babası A.G., akşam eve geldikten sonra belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı.

Olayın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi. İddiaya göre yeniden yaşanan tartışmada A.G., aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı.

Yaşanan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babası A.G.'yi göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan A.G., yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.G., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA