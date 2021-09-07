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  4. 19 gündür kayıp olan genç kız kömürlükte bulundu

19 gündür kayıp olan genç kız kömürlükte bulundu

Muğla'da 19 gün önce ortadan kaybolan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının evinin kömürlüğünde bulundu.

Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan B.D., 19 Ağustos'ta saat 19.30'da "Markete gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen kızı için harekete geçen Savaş (60) ve Semra D. (59) çifti evlatlarının kaçırıldığını belirterek, B.D'nin erkek arkadaşı S.Ö.'den şikayetçi oldu.

KIZ ARKADAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜĞÜ SAPTANDI
Başlatılan soruşturma kapsamında 20 Ağustos'ta ifadesi alınan S.Ö., kız arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı. Polis, teknik takibin ardından S.Ö.'nün, B.D. ile birkaç kez telefonla görüşme yaptığını tespit etti. Bunun üzerine S.Ö., 31 Ağustos'ta tekrar gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., bu kez yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU
İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu tarafından B.D.'nin bulunması için 6 kişilik özel ekip kuruldu. Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüklerinde görevli polisler, çelişkili ifadeler veren S.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı.

KÖMÜRLÜKTE BULUNDU
Şüphelinin kayıp B.D. ile telefon ile yaptığı görüşmesinden, genç kızın Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde olduğu belirlendi. S.Ö.'nün yaşadığı evde arama yapan özel ekip, B.D.'yi bahçedeki kömürlükte buldu. Kömürlükten çıkartılan B.D., ifade işlemleri için Çocuk Şubesine götürüldü. S.Ö., babası T.Ö. ile annesi A.Ö. ise gözaltına alındı. 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

Etiketler muğla kayıp kız
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