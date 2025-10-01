2 ayaklı hayvandan 4 ayaklı cana sokak ortasında kemerli saldırı

İzmir'de sokakta yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Kan donduran saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İzmir'in Balçova ilçesinde yaşandı. Sokakta yürüyen iki kişiden biri, belinden kemerini çıkardı ve yanına yaklaşan hayvana vurdu.

O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

İHA