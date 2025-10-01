  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 2 ayaklı hayvandan 4 ayaklı cana sokak ortasında kemerli saldırı!

2 ayaklı hayvandan 4 ayaklı cana sokak ortasında kemerli saldırı

Güncelleme:

İzmir'de sokakta yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Kan donduran saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İzmir'in Balçova ilçesinde yaşandı. Sokakta yürüyen iki kişiden biri, belinden kemerini çıkardı ve yanına yaklaşan hayvana vurdu.

O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

İHA

text-ad
Etiketler izmir balçova kemerli saldırı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da denizde oluşan dev hortum büyük korkuya yol açtı Hatay'da denizde oluşan dev hortum büyük korkuya yol açtı Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Polise ''evde ölü buldum'' demişti, katil kendisi çıktı! Polise ''evde ölü buldum'' demişti, katil kendisi çıktı! Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü versiyonu havada! Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü versiyonu havada! Trafikteki tartışma sonrası camına taş atılan sürücü, aracıyla bir kişiyi ezdi! Trafikteki tartışma sonrası camına taş atılan sürücü, aracıyla bir kişiyi ezdi! Çalışan anne babaların doğum izin süreleri değişiyor! Çalışan anne babaların doğum izin süreleri değişiyor! 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! Galatasaray, dünya devi Liverpool'u İstanbul'da devirdi! Galatasaray, dünya devi Liverpool'u İstanbul'da devirdi!
Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Ekim'de doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Ekim'de doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? İstanbul'da markette bir kadına yumruklu saldırı: Saldırı anı kamerada! İstanbul'da markette bir kadına yumruklu saldırı: Saldırı anı kamerada! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! Yeni ayda ilk zam haberi akaryakıtta: Bu gece yarısı 1 TL zam var! Yeni ayda ilk zam haberi akaryakıtta: Bu gece yarısı 1 TL zam var! 154'er yıl hapis cezası istenen fenomen çiftten mahkemede gözyaşları içinde savunma 154'er yıl hapis cezası istenen fenomen çiftten mahkemede gözyaşları içinde savunma Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Hava sıcaklıkları daha da düşecek, gök gürültülü sağanaklar geliyor! Hava sıcaklıkları daha da düşecek, gök gürültülü sağanaklar geliyor! İstanbul'da esrarengiz cinayet: Polis yelekli bir kişiyi öldürüp kaçtılar! İstanbul'da esrarengiz cinayet: Polis yelekli bir kişiyi öldürüp kaçtılar! MİT'ten kişisel verilerimizi çalıp yurt dışına aktaran şebekeye operasyon! MİT'ten kişisel verilerimizi çalıp yurt dışına aktaran şebekeye operasyon!