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2 gün önce kavga ettiği kuzenine kurşun yağdırdı

2 gün önce kavga ettiği kuzenine kurşun yağdırdı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, iki gün önce kavga ettiği kuzenini tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde İzmit Doğan Mahallesi 8. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Sabah erken saatlerde eve gelen M.A., iki gün önce kavga ettiği evinin yanındaki evde oturan kuzeni Işık F.'nin kapısını çaldı. Kapıyı açan F.'ye tabanca ile 6 el ateş eden M.A., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Işık F., ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler izmit kuzen kavga cinayet
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