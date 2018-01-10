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20 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 RÜTBELİ ASKER GÖZALTINDA
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  4. 10 Ocak 2018 10:43

20 ilde FETÖ operasyonu: 31 rütbeli asker gözaltında

Siirt merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 31 rütbeli asker gözaltına alındı.

20 ilde FETÖ operasyonu: 31 rütbeli asker gözaltında
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda haklarında yakalama kararı verilen 33 rütbeli askerin gözaltına alınması için 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, bir üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay ve 7 uzman erbaş olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri ile firari 2 rütbeli askeri yakalama çalışmaları devam ediyor.

 
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