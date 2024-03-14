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  4. 20 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var

20 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde ''nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi'' suçlarına yönelik operasyonda 50 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başsavcılıklar, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de eş zamanlı 'Sibergöz-25' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

'DOLANDIRICILIK YAPANLARIN ESNELERİNDEYİZ'

Yerlikaya, 'nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Başsavcılıklarımızı, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi. 

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya dolandırıcı sapık sibergöz
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