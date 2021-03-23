28 yaşındaki işsiz genç odasında ölü bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü buldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir işsiz olan 28 yaşındaki Doğan A., sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra gencin odasına çekilmesi sonrası anne ve babası da uyumaya başladı.

SES ÇIKMAYINCA ODAYA GİRDİ

Sabah saatlerinde uyanan anne A., oğlunun odasından ses çıkmaması üzerine içeriye girdi. Gencin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören aile bireyleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

10 ADET ÇAKMAK GAZI TÜPÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü bulundu. Cumhuriyet savcısının da incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI EVİN ÖNÜNE GELDİ

Gencin ölüm nedeni burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacak. Öte yandan gencin ölüm haberini alan yakınları da evin önüne geldi. Cenaze çıkartıldığı esnada ise gencin annesinin feryatları yürekleri dağladı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İHA