'2İstek parça cinayeti''nde davasında gerekçeli karar açıklandı

Ankara'da eğlence mekanında bir müzisyenin istek parça çalmayı kabul etmediği için çıkan tartışmada öldürülmesiyle ilgili davada istinaf mahkemesinin, 5 sanık için verdiği kararın gerekçesi açıklandı.

Müzisyen O.Ş., geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olaya karışan ve bakanlıkta iş müfettişi İ.K. (35), A.G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi S.S. (36) ve G.G. ile J.E., Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Tutuklu sanıklar İ.K. ve A.G.'e 'kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulanarak 25'er yıl hapis cezası verildi.

Diğer tutuklu sanık S.S. ile tutuksuz sanıklar J.E. ve G.G.'ün ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildi.

İstinaf, beraat kararını kaldırdı

Dosya istinaf mahkemesine taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanık İ.K.'a 'kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, sanık A.G.'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırıp, suçu, haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanık S.S.'e verilen beraat kararı da kaldırılıp, aynı suçtan iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi. Diğer iki sanığın beraat kararı da hukuka uygun bulundu.

Gerekçeli karar

İstinaf mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, sanıklar A.G. ile S.S'in, sanık İ.K.'in maktulün başına bardakla vurduğunu görmelerinden itibaren, kavgaya dahil olarak maktule yönelik eylemlerde bulundukları, her iki sanığın maktule yönelik bir cebir uygulayarak, ölüme yol açan sanık İ.K.'in eylemine zemin hazırlayıcı bir fonksiyon üstlendiklerinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Sanık S.S.'e verilen beraat kararının bu yüzden kaldırılarak 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

12 yıl hapis cezası verilen A.G. hakkında ise sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile sözlü ve yazılı beyanlarında nedamet (pişmanlık) ifade etmediği gibi, olaylardan sorumlu tuttuğu maktulün ölümünden önceki özel ve kişisel hayatıyla ilgili yargılama konusuyla ilgisiz, savunma sınırını aşan olumsuz yorum ve ithamları nazara alınarak iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi.

'Kararı temyiz edeceğiz'

O.Ş.'in ailesinin avukatı Meltem Banko, istinaf mahkemesinin kararını temyiz edeceklerini söyledi. Banko, "Verilen bu karar ne yazık ki O.Ş.’in, acıları ilk günkü gibi taze olan ailesi ve sevenlerinin yüreklerine su serpememiş ve kamunun hukuka olan güvenini sarsmıştır. Eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden 5 kişinin, Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten öldürme suçu açısından müşterek fail olarak cezalandırılması gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulmuştur. Maddi gerçekle örtüşmeyen ve hakkaniyete aykırı olan bu karara karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar temyiz aşamasında da sürdüreceğiz" dedi.

DHA