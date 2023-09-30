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3 bloklu site 3 saniyede böyle yerle bir oldu

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Malatya’da ağır hasarlı 3 blok daha patlayıcı madde ile yıkıldı. Binalar saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

6 Şubat depreminden etkilenen illerden Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, 7 kat ve üstü binalar patlayıcı kullanılarak yıkılıyor. Dün 9 bloğun aynı anda yıkımının gerçekleştirildiği kentte bugün de Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan 13 katlı 3 bloğun yıkımı da patlayıcı ile saniyeler içerisinde gerçekleştirildi. Yeni yerleşim alanlarının olduğu Bostanbaşı’nda yaklaşık bin 400 binanın patlatılarak yıkılacağı belirtilirken, bugünkü patlatma öncesi de polis ekipleri bölgeye çıkan tüm ara yol ve caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı. Alınan önlemlerin ardından geri sayım yapılarak binalar büyük gürültü ile patlatılırken, o anı izleyen site sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA

Etiketler malatya ağır hasarlı bina bina yıkım patlayıcı deprem sonrası
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