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  4. 12 Eylül 2020 16:59

3 gün önce doğum yapan kadının feci ölümü

Isparta Eğirdir ilçesinde yaşayan ve 3 gün önce doğum yapan 26 yaşındaki Şeyma Ç., apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

3 gün önce doğum yapan kadının feci ölümü
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Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç., iddiaya göre, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğundan düştü.

Durumu fark eden Şeyma Ç.'nin yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ağır yaralı Şeyma Ç.'yi ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Ancak Şeyma Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Şeyma Ç.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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