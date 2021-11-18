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3 ilde torbacı operasyonu: Gözaltılar var

3 ilde torbacı operasyonu: Gözaltılar var

Osmaniye merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Düziçi ilçesi ile Gaziantep ve Muğla'da tespit edilen 19 adrese baskın düzenledi. Özel harekat timlerinin yanı sıra istihbarat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpek ile yapılan aramalarda 6 gram eroin, 3,22 gram metamfetamin, 2,17 gram esrar, yeşil reçeteye tabi 47 hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Etiketler osmaniye torbacı uyuşturucu
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