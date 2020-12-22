3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni detaylar

Gaziantep'teki baba ocağından izin dönüşünde görev yeri Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine giden Uzman Çavuş Serhat Önal, eşi Gülay Önal ve çocuğu Adil Efe Önal'ın cansız bedenleri Habur Çayına uçan otomobilin içerisinden çıkarılmıştı. Eşi ve bebeği ile birlikte aynı kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serhat Önal'ın en son 3 gün önce görüştüğü annesinin evine acı haber ulaştı. Haberin ardından köyde büyük hüzün hakim oldu. Jandarma ekipleri ve sağlık ekiplerinin de hazır beklediği mahallenin Muhtarı Ali Koçak, "15 günlük izne gelmişti. En son vedalaştığında 2 gün Gaziantep'teki kayınvalidesinde kalacağını sonra da göreve döneceğini söylemişti. Bu gün de geçirdiği kaza sonucu Beytüşşebap'ta kendisi, eşi ve çocuğu vefat etmiş. Haberini yeni aldık, çok üzüldük, çok acı bir durum. Yaklaşık 4 yıl önce uzman çavuş olmuştu, ikinci görev yeri. İlk görev yeri Giresun, ikinci görev yeri Şırnak olmuştu. Şırnak'a gideli ise 1 yıl olmadı daha" diye konuştu.

En son görüştüğü komşusu uyarmış

Serhat Önal'ı çok sevdiğini ısrarlı davetleri sonucunda olaydan 3 gün önce Önal, eşi ve çocuğunu evinde ağırladığını anlatan Mehmet Tatarhan, Önal ve ailesi ile yaşadığı Hanağzı Mahallesi'nde son görüşen kendisi olduğunu ifade etti. 3 gün önce akşam saatlerine kadar kendisi ile sohbet ettiklerini anlatan Tatarhan, akşam 22.30 sıralarında ise Önal ve ailesini yolcu ettiklerini belirtti. Kendisini gündüz yola çıkması ve hızlı gitmemesi konusunda uyardığını da belirten Tatarhan, "Beni aradı sohbet etmek istedi. Başka işler çıkınca görüşemedik, ısrarlı davetlerim ile izni bitmeden yani 3 gün önce geldi evimize sohbet ettik. Gece saat 22.30'a kadar oturduk, çay kahve içtik. Çocuğu ile çocuklarımız oynadı. Sohbet ettik. Kendisine 'Gündüz git, tehlikeli, yavaş git' dedim. 'Tamam abi' dedi. 'Zaten bir yılım kaldı, yazın tekrar görüşürüz' dedi. Araçlarına bindiler gittiler. Çok iyi bir çocuktu, efendiydi. Bu gün öğlen 12:00 sıralarında acı haberi aldık. Yıkıldık. En son köyde benim görüşmem, benim için daha acı oldu. Beraber sohbet ettik, şakalaştık. 22:30'da yolcu ettik" diye konuştu.

Serhat Önal'ın 3 kardeşinin daha bulunduğu bir kardeşinin ise polis olduğu öğrenilirken, babası Adil Önal'ın ise gece bekçisi olduğu, 14 Şubat 2012 yılında İslahiye'de adliye lojmanlarında nöbet tutarken av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.