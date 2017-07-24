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  4. 24 Temmuz 2017 13:57

3 saat boyunca yılan aradılar

Kahramanmaraş'ta bir evde yılan görüldüğü ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

3 saat boyunca yılan aradılar
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Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi’nde Ahmet Oktay, evine yıla girdiğini belirterek itfaiyeden yardım istedi. 3 saatlik bir arama yapan itfaiye erleri, evde yılana rastlayamadı.

Olay Andırın’ın Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Oktay’a ait eve yılan girdi. Yılanı gören Oktay, ailesini evden çıkarıp itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen İtfaiye ekipleri mutfağa girdiği iddia edilen yılanı aramaya başladı. Ekipler, yılanı bulmak için mutfaktaki bulaşık makinesi, elektrikli ocak gibi tüm elektronik eşyaların içini açan ve mutfağı didik didik aradı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında itfaiye erleri yılan rastlayamadı.

KOMŞUDA YATACAK

Yılanın mutfağa girdiğini gözleri ile gördüğünü belirten Ahmet Oktay, "Salondan geldi ve mutfağa girdi, dolapların altına giderken yarı yerini gördüm, durumu itfaiyeye bildirdim. Ekipler yaklaşık 3 saat evde yılan aradılar, ama bir türlü bulamadık, ailemiz tedirgin. Bu yüzden yılan bulunana kadar komşularımızda yatacağız" diye konuştu.

DHA

yılan , ev , kahramanmaraş
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