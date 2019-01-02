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  4. 02 Ocak 2019 08:03

30 saniyede market soygunu

Antalya'da, bir market zincirinin şubesine giren silahlı ve kar maskeli hırsız, 30 saniye süren soygunda yaklaşık 2 bin 500 TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

30 saniyede market soygunu
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Olay, saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Marketin önüne gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, iddiaya göre bir süre marketin önünde dolaştıktan sonra içeriye girerek kasiyer Gülsüm Ç.'ye kasayı boşaltmasını söyledi. Panikleyen Çetin önce itiraz etti. Soyguncu belindeki tabancayı çıkarıp kasiyere göstererek, "Sakın panik butonuna basma" diye tehdit etti. Gülsüm Ç.'ye zorla kasayı açtıran soyguncu, yaklaşık 2 bin 500 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Çalışanlar, yaklaşık 30 saniye süren soygunun ardından polisi aradı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, büyük korku yaşayan kasiyer Gülsüm Ç.'nin ifadesine başvurdu. Markette çalışma yapan ve güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

 

DHA

antalya , hırsız , market , soygun
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