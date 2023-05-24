4 gündür kayıp olan genç kız bulundu
Bursa'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki genç kızın, Adana'da bir arkadaşının yanında kaldığı ortaya çıktı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olduktan sonra bu kentte yaşamını sürdüren Yozgatlı M.D.Ş. 4 gündür haber alamayan ailesi, kente geldi. Ağabeyleri kaldığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’ndeki evinde M.D.Ş.'yi bulamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.
M.D.Ş., hakkında yapılan kayıp haberlerinin ardından ailesine telefonla ulaşarak, Adana'da bir arkadaşının evinde kaldığını söyledi. Bunun üzerine bu kente giden ağabeyleri, M.D.Ş. ile birlikte Yozgat'a gitti.
DHA
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